Brahim Diaz MVP di Juventus-Milan 0-3

Un gol da urlo, che ha dato il via a un'impresa attesa 10 anni, e una prestazione di grandissima sostanza per ripagare la fiducia di Mister Pioli. I tifosi rossoneri hanno scelto Brahim Díaz come MVP di Juventus-Milan 0-3. Quello dello Stadium per il centrocampista spagnolo è stato il terzo gol in campionato, il secondo nelle ultime due partite giocate da titolare.

Più di un talismano, Brahim. La sua intraprendenza e la sua fantasia hanno fatto la differenza nel big match contro i bianconeri, permettendogli di conquistare il riconoscimento di migliore in campo con il 49% delle preferenze dei tifosi: Díaz ha preceduto un altro marcatore del match dello Stadium, Tomori, mentre più staccati si sono piazzati Kjær e Rebić.

Lo splendido destro a giro in chiusura di primo tempo è ovviamente la copertina della prestazione del numero 21 rossonero: una rete di pregevole fattura sin dalla costruzione, che ha visto Brahim abbinare freddezza e velocità di esecuzione, fino alla conclusione potente e angolata su cui nulla ha potuto la difesa bianconera.

Nei 90 minuti dello Stadium, Díaz è stato il giocatore rossonero a concludere più volte nello specchio della porta (2, sui 5 tiri in porta del Milan), valorizzando al massimo un numero non elevato di palloni giocati (32). Da segnalare anche una grande efficacia nei passaggi (17 positivi su 18 effettuati), a evidenziare il suo impatto anche in fase di costruzione. Un impatto che può rappresentare una svolta per il finale di stagione e per la corsa verso la Champions League.