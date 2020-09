Braida: "Andare al Milan è bellissimo, piace a tutti non solo a me"

Ariedo Braida, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato ancora la sua grande passione per il Milan: "Ha fatto un finale bellissimo, il Milan è sempre il Milan. Quest'anno deve fare uno step ulteriore per migliorare e lottare per le prime posizioni. Auguro al Milan di fare bene. Se tornerei? Vi ringrazio per la stima, sono andato via dal Milan e ho detto grazie, sono orgoglioso di aver vissuto lì tutti quegli anni. Andare al Milan è bellissimo, prima di andarsene ci si pensa molto. Il Milan piace a tutti, non solo a me".