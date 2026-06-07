Braida: "Leao ha qualità importantissime ma se non le trasmetti in campo, è tutto vano"

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Ariedo Braida, a margine del Festival della Serie A, ha parlato anche di Rafael Leao che ha espresso il desiderio di lasciare Milano

Nella sua intervista concessa in mixed zone a Parma, a margine del Festival della Serie A, l'ex grande dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato tanto di Milan e ha fatto un excursus anche sul futuro di Rafael Leao. Il numero 10 portoghese per ben due volte nell'ultima settimana ha espresso il suo desiderio di voler provare una nuova avventura lontana da Milano: dopo sette anni con il Diavolo Leao si sente infatti pronto al salto in Premier League o nella Liga spagnola.

BRAIDA, LEAO HA GRANDI QUALITÀ MA NON SEMPRE SONO SUFFICIENTI

Il commento di Ariedo Braida su Rafael Leao e il suo desiderio espresso di voler lasciare il Milan nel corso di quest'estate dopo il Mondiale: "Non voglio sostituirmi a chi ha la responsabilità. Cerco di fare quello che so fare. Leao ha delle qualità importantissime: è chiaro ed evidente, però, che se tu non le trasmetti sul campo, tutto è vano. Sono tra l’incudine e il martello, i giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere: lui ce le ha, però a volte non sono sufficienti".