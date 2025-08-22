Brambati: "Boniface operazione da 7, ma l'incognita è fisica"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato dei temi più caldi relativi alla Serie A, soffermandosi in modo particolare sul Milan.

Chi può essere il nuovo protagonista della Serie A?

“Dico Modric, anche se avrei detto De Bruyne. Ha la testa e ancora tanta voglia, mi è sembrato di aver capito che sia pronto a incidere. Non avrà le coppe, il Milan giocherà solo in campionato e quando verrà utilizzato Modric potrà fare la differenza”.

Come va valutata l’operazione Boniface?

“L’operazione è da 7, ma l’incognita è fisica. I feedback che mi arrivano non sono positivi, sicuramente avrà voglia di dimostrare che può fare bene ma quando uno sta male fai fatica a vederlo impiegato in campo. Ha avuto due operazioni al crociato, qualcosa può essere che non sia più come prima. Mi auguro per il Milan che sia quello che conoscevamo prima degli infortuni”.