Brambati: "Milan, serie di insuccessi sul mercato che rappresentano una strategia sbagliata"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuaratore sportivo, è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio dove, tra le altre cose, ha parlato anche del momento del Milan. Le sue parole, dure: “Non è una bella notizia quella di Jashari, è un infortunio serio e dispiace per il ragazzo, oltre che per i tifosi del Milan e per Allegri. Questo è un giocatore che poteva risultare importante, specialmente in questo avvio di stagione. Il Milan non è partito col piede giusto, non solo per il risultato con la Cremonese ma per una serie di insuccessi sul mercato che rappresentano una strategia sbagliata. Ci sono troppe persone che vogliono decidere e vogliono mettere il becco sulle decisione tecniche. Ci deve essere una persona che fa la scelta tecnica, un’altra fa le scelte economiche e deve fare solo quello. Non possono esserci 3-4 persone che prendono decisioni tecniche".

Continua Brambati: "Al Milan hanno preso Tare, ma ogni volta che prende una decisione poi fa fatica a farla imporre. Questo comporta degli insuccessi di mercato che non fanno bene neanche all’immagine della società. Il Milan dovrebbe ricevere un upgrade con l’allenatore, ma siamo sicuri che togliendo Reijnders e Theo Hernandez il Milan sia migliorato? Al netto che Thiaw a me non piaceva, ma ho l’impressione che sia stato messo in mano ad Allegri un Milan peggiore dello scorso anno”.