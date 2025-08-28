Lecce, Di Francesco: "Attenti agli inserimenti mezzali del Milan, caratteristica di Allegri"

vedi letture

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce che domani sfiderà il Milan in occasione della seconda giornata di campionato al Via del Mare, nel pomeriggio di giovedì è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia della gara. Di seguito si riportano alcune delle sue dichiarazioni.

Col Milan incerottato servirà un Lecce più offensivo?

"A Genova siamo stati aggressivi. Abbiamo creato situazioni che vanno sfruttate meglio. Una settimana fa si parlava di grande Milan, ora si parla di Milan in difficoltà. Non la penso così, una partita non cambia le cose. Jashari non giocava, l'unico giocatore che poteva cambiare questa squadra è Leao. Meglio che non ci sia per noi, quando si accende è un giocatore diverso dagli altri".

Allegri si aspetta una partita non facile...

"Chiaramente chi viene a giocare qui dice di aspettarsi una partita difficile, avendo però dalla sua giocatori di grandissimo livello. Noi dobbiamo affrontare questa sfida con grande attenzione. Il Milan ha grande capacità di ribaltare le azioni da difensive a offensive. Dobbiamo essere bravi nella fase preventiva. Bisogna fare attenzione agli inserimenti delle loro mezzali, una caratteristica delle squadre di Allegri".