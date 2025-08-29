Amoruso: "Se Vlahovic vuole essere protagonista deve andare via dalla Juventus"

L'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha commentato a TMW Radio l'avvio di stagione in Serie A: "Pioli deve farci capire come vuole giocare. Nel precampionato ha sempre giocato a tre punte, all'esordio in campionato s'è presentato con una punta e mezzo. A centrocampo ho visto più gente di quantità che di qualità, Pioli deve capire come sfruttare al massimo le caratteristiche degli attaccanti. A Cagliari c'è stato un passo indietro, la squadra è rimasta in balia dell'avversario. Nel secondo tempo un po' meglio, ma più per demeriti dei sardi. Ho visto una squadra disunita in alcune occasioni, ma siamo alla prima giornata di campionato, difficilmente però penso riuscirai a migliorare una squadra che sembra vincolata ai difetti dello scorso anno. Vediamo cosa porteranno i nuovi acquisti. Nicolussi Caviglia è un buon acquisto, forse sarebbe stato meglio prendere Bennacer che Pioli già conosce bene e poi perché se la Fiorentina vuole giocare in questo modo, l'algerino ha le caratteristiche giuste per inserirsi meglio nel centrocampo viola".

Su Vlahovic e la nuova possibilità Milan:

"Se vuole essere protagonista deve andare via dalla Juventus. Ha un ingaggio alto, ma se vuole continuità deve abbassarsi lo stipendio e sposare un altro progetto. La Juve dopo l'esosa e fallimentare campagna acquisti dello scorso anno ha bisogno di una cessione importante e alleggerirsi di un giocatore del genere".