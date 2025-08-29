Eranio sul mercato rossonero: "Il Milan si doveva muovere molto prima"

Ultimi giorni di mercato che si stanno rivelando infuocati e confusi, quelli del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un profilo in attacco, dopo che è naufragata l'operazione Harder, con Nkunku a un passo: da via Aldo Rossi dovrebbero chiudere anche un difensore. Dirigenza attiva anche per sistemare le ultime situazioni legate alle cessioni. Intanto è arrivata la notizia di un altro infortunio pesante, per Ardon Jashari. Di tutto questo ha parlato aTMW Radio l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio.

Le parole di Stefano Eranio sulla situazione del Milan: "Dispiace per Jashari perché è un giocatore di qualità che si doveva adattare al calcio italiano, ma la sua avventura parte male, una beffa dopo il lungo corteggiamento. Adesso l'organico va rinforzato, specialmente in qualche punto strategico come l'attaccante, una squadra del caratura del Milan si doveva muovere molto prima. Andare in giro a prendere un difensore adesso è complicato, per un fuoriclasse servirebbero tanti soldi, per questo dovrebbero puntare su un giocatore giovane da far crescere e farlo diventare da Milan".