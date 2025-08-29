Galderisi esalta Leao: "Anche se non è un vero numero nove, può giocare ovunque con la sua qualità"

Intervenuto così a Radio Sportiva, Giuseppe Galderisi ha parlato del Milan e dei suoi assi Santiago Gimenez e Rafa Leao. Questo un estratto sul numero dieci portoghese, purtroppo assente nella sfida di venerdì sera dei rossoneri a Lecce:

"Non è il massimo soprattutto quando si punta molto sulle tue qualità, quando tutti vogliono sempre il massimo da te in ogni condizione possibile, fisica e mentale. Leao secondo me può giocare davvero ovunque. Non è centravanti puro ma è quell'attaccante che se gli apri gli spazi a destra e sinistra ti fa male, può essere una buona alternativa ma senza un centravanti vero puoi giocare con tanti calciatori in mezzo lal campo che si buttano dentro".