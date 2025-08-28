probabile formazione

Pulisic andrà in panchina, Saelemaekers con Gimenez
Il Milan domani sera scende in campo contro il Lecce, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: teatro della sfida sarà il Via del Mare. I rossoneri devono riscattare una partenza più che falsa, all'esordio contro la neopromossa Cremonese, e si ritroveranno davanti i pugliesi che hanno pareggiato 0-0 con il Genoa e che tra le loro fila schierano il grande ex - ancora di proprietà milanista - Francesco Camarda.
È già grande emergenza in attacco e non solo per Massimiliano Allegri. Non parteciperanno alla trasferta nè Rafael Leao, nè Ardon Jashari per infortunio e anche Alex Jimenez è assente per questioni di mercato. Inoltre pure Christian Pulisic, non al 100% per un problema alla caviglia, sarà costretto a partire dalla panchina, salvo clamorose sorprese.
Il tecnico rossonero confermerà il 3-5-2 e la stessa difesa vista con la Cremonese davanti a Maignan: il trio composto da Tomori-Gabbia-Pavlovic. Conferma, quasi scontata, anche per Luka Modric che si posiziona davanti alla retroguardia: accanto a lui Fofana e Loftus-Cheek. Nonostante il brutto primo tempo di una settimana fa, riproposto a sinistra anche Pervis Estupinan mentre a destra la vera novità con Yunus Musah che è stato utilizzato nelle prove della vigilia. In attacco accanto a Gimenez ci dovrebbe essere Saelemaekers. Queste le indiscrezioni raccontate da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.
Panchina cortissima con Chukwueze e il giovane Cheveyo Balentien, appena sbarcato nel progetto Milan Futuro, presenti come armi offensive.
MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
80 Musah 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 2 Estupinan
56 Saelemaekers 7 Gimenez
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 11 Pulisic, 21 Chukwueze, 25 Balentien
All. Massimiliano Allegri
Indisponibili: Leao (polpaccio), Jashari (perone), Jimenez (mercato)
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno
La designazione arbitrale completa per Lecce-Milan:
Arbitro: MARINELLI
Assistenti: DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
DOVE VEDERE LECCE-MILAN
Data: venerdì 29 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: Via del Mare, Lecce
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan