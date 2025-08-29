Serie A e Liga all'estero? Ceferin: "Non siamo contenti ma non abbiamo margine di manovra"

Aleksandr Ceferin, presidente della UEFA, si è espresso giovedì, a margine dei sorteggi di Champions League, sulla possibilità che in questa stagione si giochino partite della Serie A e della Liga all'estero. In Italia proprio il Milan potrebbe essere protagonista di questo esperimento con la gara del girone di ritorno contro il Como che si potrebbe giocare in Australia.

Il commento, negativo, di Ceferin su queste situazioni a Politico: "Apriremo questa discussione anche con la FIFA e con tutte le federazioni, perché non credo sia una buona cosa. Se è un'eccezione, va bene, se c'è una ragione anche. Ma, in linea di principio, le squadre europee dovrebbero giocare in Europa, perché i tifosi che le tifano vivono in Europa. È una grande tradizione. Non siamo contenti, ma per quanto abbiamo verificato legalmente, non abbiamo molto margine di manovra se le federazioni sono d’accordo, ed entrambe le federazioni lo sono. Penso che, d’ora in poi, dovremo discuterne molto seriamente, perché il calcio dovrebbe essere giocato in Europa e i tifosi dovrebbero guardarlo a ‘casa’ loro. Non possono andare in Australia o negli Stati Uniti per vedere le loro squadre"