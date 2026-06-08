Branciamore e la crisi del Milan: "Tutto è partito dall'addio di Maldini. Cosa servirebbe per ripartire? Un miracolo"

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Matteo Branciamore, noto attore e tifoso milanista, è convinto che la crisi del Milan degli ultimi anni sia iniziata con la decisione di cacciare Maldini

Intervistato dal Corriere dello Sport, Matteo Branciamore, noto attore e grande tifoso milanista, ha parlato così del futuro del Milan: "Milan ancora senza allenatore? In realtà è stato così anche negli ultimi anni, perché non si è mai scelto un allenatore per creare una progettualità. Sono cambiati tre o quattro allenatori negli ultimi quattro anni. Secondo me il problema di questo Milan e di questa dirigenza nasce dal momento in cui viene mandata via una figura vitale, fondamentale per tutti i tifosi, che è Paolo Maldini: da quel momento il progetto ha iniziato a scricchiolare.

Cosa servirebbe per ripartire? Un miracolo. A mio modesto parere non servirebbe neanche un riassetto societario importante, ma proprio capire che cosa vuole fare la proprietà con questa squadra e quanto i risultati sportivi incidano sulla gestione di questa società. È ovvio che tu non puoi dire ai tifosi 'Guardate che a noi interessano solo ed esclusivamente delle manovre economiche importanti, il bilancio e compagnia bella'. Il tifoso dice 'A me non importa nulla, a me interessa lottare per la Champions e lo scudetto, e di vedere costruita la squadra che possa aprire un ciclo'. A me non interessa di una gestione societaria di un fondo che decide di prendere il Milan e farci dei suoi ragionamenti economici non investendo sul campo, perché il problema della nostra società in teoria in questo momento è che io non vedo investimenti mirati sul campo. Vedo investimenti attorno all'AC Milan come società, ma non vedo investimenti sulla squadra e sul campo, non li ho visti ancora. Non è possibile che noi andiamo a cercare giocatori a fine contratto che hanno più di 38 anni, o scommesse: per carità, Modric è un fenomeno ed è un miracolo che sia venuto al Milan, però non basta".