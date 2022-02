Bremer, quale sarà il suo futuro? Ad oggi il ds Vagnati esclude una cessione alla Juve

Quale futuro per il difensore brasiliano Bremer? E' domanda che si fa oggi il quotidiano 'Tuttosport', due giorni dopo il grande derby disputato dal centrale brasiliano, ormai uno dei migliori calciatori del nostro campionato. L'appello del quotidiano torinese è chiaro: provare a trattenerlo al Torino, anche se l'ambizione del calciatore classe '97 è quella di approdare in una big. In questo senso, l'unica rassicurazione data fin qui dal ds Vagnati è che non verrà ceduto alla Juventus.