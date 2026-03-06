Brocchi: “Atene 2007 è la bellezza del calcio. Dopo Istanbul siamo ripartiti con la voglia di andare a riprendercela”

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. Seguono alcuni estratti:

"Atene 2007 è il calcio, la bellezza del calcio, perchè il calcio ti da sempre una seconda possibilità. Nel 2005 succede qualcosa di inspiegabile, per una squadra fortissima che eravamo noi, eravamo la squadra più forte e giocammo tra l'altro una finale perfetta. Nel 2007 giocammo meno bene e vinciamo. Ti prendi una rivincita incredibile e l'anno dopo ti prendi una rivincita anche nel Mondiale per Club. La fortuna non esiste ma te la vai a cercare, noi ce la siamo andati a cercare perchè quella sconfitta li poteva creare mille problematiche. Galliani dice sempre che ha dovuto convincere Gattuso a rimanere al Milan perchè lui stava malissimo e voleva andare via, in molti pensavano si fosse chiuso un ciclo. Noi siamo ripartiti con l'amicizia, col gruppo, con la cosa di dire siamo talmente forti che ce l'andiamo a riprendere. E siamo ripartiti forte, con quell'unione"