Brocchi: "Pioli mi piace tantissimo, lo stimo come uomo e allenatore"

Non solo ex giocatore, con tanti successi in rossonero, ma anche allenatore. Cristian Brocchi, ospite di Calciatori Ignoranti - Originals su Twitch, ha parlato dei suoi modelli in panchina: "Pioli, ormai da anni, mi piace tantissimo. Secondo me con lo scudetto al Milan si è chiuso un cerchio, un percorso difficile, una gavetta fatta di tante delusioni e sofferenze. Lo stimo come uomo e come allenatore, il suo cammino da tecnico è stato pieno di ostacoli e perciò dà la forza a noi allenatori più giovani e meno esperti nel continuare e nel crederci sempre, aggiornandosi e studiando per arrivare un giorno a fare quello che ha fatto lui. A livello internazionale studio Guardiola e Klopp: mi emozionano le squadre che cercano di dominare la partita con il possesso