Brocchi: "Smettere stando così bene è un peccato, secondo me Modric giocherà ancora nel Milan"

Brocchi: "Smettere stando così bene è un peccato, secondo me Modric giocherà ancora nel Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Manuel Del Vecchio

Continuare o ritirarsi, cos’è che deve fare Luka Modric a fine stagione? Cristian Brocchi dice la sua in diretta su DAZN in occasione di Milan-Torino.

Secondo me giocherà ancora nel Milan. Smettere stando così bene è un peccato, di solito uno smette quando vede di non farcela più. Sarebbe veramente un peccato che un giocatore come lui smettesse a fine stagione. Ma la cosa più importante è che decida lui, non devono decidere gli altri di farti smettere di giocare”.