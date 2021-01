Brutto ko per il Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra non ci sta"

Brutta sconfitta per il Milan, che cade a San Siro sotto i colpi dell’Atalanta. E "Ibra non ci sta", titola La Gazzetta dello Sport a pagina undici. "A secco di gol ma punge i suoi", scrive la rosea, che poi riporta le dichiarazioni rilasciate dal campione svedese al termine del match: "Lasciato solo - ha affermato Zlatan - in campo troppa inesperienza. Campioni d’inverno ma non mi dà niente. Ilicic ci ha risparmiati...".