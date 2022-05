Bucchioni attacca: "Milan e Inter giochino in contemporanea. A chi comanda interessano solo i soldi di DAZN"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Durante Calcissimo, trasmissione in onda su Top Calcio 24, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della lotta scudetto fra Milan e Inter. Bucchioni ha detto: “Milan e Inter devono giocare in contemporanea. Stanno correndo tutte e due per il titolo, e devono giocare in contemporanea. Il Cagliari potrebbe trarre dei vantaggi enormi da questa situazione. La lotta per lo scudetto e la lotta per la salvezza devono essere preservate, salvaguardate. L’attenzione io in questi frangenti la pretendo. Ma a questi frega il giusto, gli basta portare a casa i soldi di DAZN”.