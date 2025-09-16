Bucchioni: "Attenzione al Milan anche in chiave scudetto"

Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: "L'anno scorso di questi tempi il Napoli aveva già dato qualche segnale, dopo la sconfitta a Verona. E qualche segnale lo prendo dal Milan, perché senza le coppe, con un giocatore come Modric e avete visto che la differenza la può fare.

Magari non in tutte le partite ma con una gara a settimana ha la possibilità di recuperare tutte le energie. ho visto una squadra già allegriana, ha tentato di fare quel tipo di calcio lì, una squadra che riesce a stare molto compatta, con un attaccante solo, e con gli inserimenti dei due centrocampisti, tutti e due molto forti, Rabiot sembrava che giocasse lì veramente da sempre.

Loftus Cheek è tornato sui suoi livelli, ora non so se dal punto di vista fisico è sempre stato un problema, e anche con Fofana è un centrocampo importante. Tutti raccolti davanti ai tre difensori come fatto l'altra sera, pronti ad andare negli spazi con questa gamba, il Milan può far male a chiunque. E gli manca Leao che ancora non ha giocato, Leao è il giocatore che può fare la differenza. Se nel ruolo di Gimenez riesce a calarsi con la mentalità giusta attenzione al Milan anche in chiave scudetto".