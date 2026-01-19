Bucchioni: "Così la corsa scudetto diventa un derby"
Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, parla così di Milan-Lecce: "Fullkrug firma la prima vittoria in rossonero. Il suo è un gol pesante che tiene il Milan a tre punti dall’Inter. Così la corsa scudetto diventa un derby. E il segnale è preciso: con i colpi giusti come come il tedesco il mercato di gennaio può dare tanto".
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
