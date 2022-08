Bucchioni: "De Ketelaere grande colpo per il Milan. Renato Sanches? Non mi strappo i capelli che non sia arrivato"

MilanNews.it

Enzo Bucchioni, nell’editoriale pubblicato questa mattina su TMW, ha parlato di Charles De Ketelaere dicendo: “Una settimana fa parlavamo anche di De Ketelaere a un passo dal Milan, ormai fatto, e puntualmente nel week-end sono arrivate le conferme, le firme e (per me) il gran colpo dei rossoneri. Il giovane belga ha qualità e duttilità, è un giocatore moderno e sembra fatto apposta per i meccanismi del Milan. Maldini e Massara però non hanno ancora chiuso il lavoro e non mi strappo i capelli se Renato Sanchez ha preferito il Psg. Anzi. Questo Milan è costruito anche sulla positività, sulla voglia di andare oltre, di giocare divertendosi. Se un giocatore non sente queste cose e la vive come un ripiego, con il distacco professionale di chi mira solo a guadagnare di più, meglio vada altrove”.