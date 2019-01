Bucchioni: "Higuain vuole solo il Chelsea e mette in crisi Leonardo"

Più complessa, invece, la vicenda Higuain. Non vuole più stare al Milan e l’ha detto chiaro e tondo ai dirigenti. Ha un carattere particolare e dovevano saperlo, le parole pubbliche di Leonardo hanno aperto una ferita insanabile. Se non fosse intervenuto Gattuso e se non ci fosse grande stima fra i due, la situazione sarebbe già precipitata. Difficile ricomporre la vicenda, la posizione di Leonardo è debole e qualcuno ipotizza che soltanto con il siluramento del dirigente dal quale si è sentito offeso, Higuain potrebbe recedere dalla sua richiesta. Vuole andare al Chelsea, vuole tornare a lavorare con Sarri, l’ha detto e ripetuto. I due sono spesso in contatto. Da ieri il fratello procuratore è a Londra per convincere il Chelsea che ritiene troppi i 9 milioni di ingaggio e i 53 di cartellino per un giocatore di 32 anni. La Juve è pronta ad appoggiare il trasferimento, l’importante è che il Chelsea si accolli tutto il contratto del Milan. Ma il Milan, invece, non molla e vuole tenere fortemente il giocatore. In questo momento non c’è soluzione alternativa. Dove lo trovi un altro così forte? Anche se qualcuno si domanda con che spirito Higuain andrà in campo se dovesse rimanere controvoglia, la situazione è in salita. Oltre al fair play finanziario da rispettare in attesa del ricorso, i nomi in circolazione non sono all’altezza del Pipita. Morata sta andando in Spagna, altri giocatori di rendimento e carisma a gennaio non ce ne sono. Non possono bastare un Kean o un Pjaca in prestito, ammesso e non concesso che la Juve li voglia e li possa dare. Per Pjaca serve l’ok della Fiorentina. Il Milan, a questo punto, deve solo sperare che il Chelsea dica un no netto e che Higuain ritrovi serenità personale e di rapporti. Come? Toccherà a Gazidis battere le strade giuste, certo Leonardo ha fatto un autogol dicendo quelle cose nel giorno della presentazione di Paquetà. Tutti hanno parlato di Higuain e delle sue accuse e due righe per un giocatore pagato 35 milioni, Paquetà è sembrato uno capitato a Milano per caso. Per fortuna che Leonardo sa comunicare…