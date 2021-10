Bucchioni: "Le partite delle Nazionali andrebbero raggruppate in un mese"

Enzo Bucchioni, parlando di Nazionale durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24, ha detto: “Le partite delle Nazionali andrebbero raggruppate tutte nell’arco di un mese senza interrompere per 2 o 3 volte i campionati. I grandi capi, se non lo fanno, è perché il tutto andrebbe a ledere i loro interessi, ma la questione è banale ed è incomprensibile interrompere in continuazione i campionati”.