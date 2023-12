Bucciantini: "Il Milan non dovrebbe snobbare l'ipotesi di giocare in Europa League"

vedi letture

Dopo la caduta di Bergamo, i rossoneri sono subito al lavoro per preparare l'importante sfida di mercoledì sera, in Champions League contro il Newscastle, con la forte possibilità di rivedere Rafa Leao in campo dopo l'infortunio subito a Lecce l'11 novembre. Il Milan di Pioli, dopo due vittorie di fila contro Fiorentina e Frosinone, inciampa quindi nuovamente e lo fa perdendo 3-2 contro la Dea, meritatamente. Nonostante le buone risposte ottenute da Giroud(di nuovo a segno) e da Jovic(secondo gol consecutivo) i rossoneri concedono tanto, troppo all'avversario soprattutto in campo aperto. Anche la situazione che riguarda la difesa non aiuta Pioli e squadra, con Calabria out per squalifica nella prossima partita di campionato contro il Monza e con un Tomori costretto, ormai da troppo tempo, a fare gli straordinari. In vista della gara di mercoledì sera, Marco Bucciantini ha detto la sua sulla possibilità di vedere il Milan in Europa League.

Queste le sue parole a Sky Sport: "Il Milan non dovrebbe buttare via l'ipotesi Europa League, perchè spesso le grandi squadre che sono scese dalla Champions hanno fatto bene. Bisogna dire che con tutti questi infortunati non sarebbe facile gestire anche altre partite, importanti e con trasferte complicate durante tutta la stagione. Ciò che dico però, è che il Milan potrebbe puntare a fare bene in Europa League e magari vincerla, se dovesse andare male il percorso in Champions".