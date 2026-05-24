Buon compleanno a Strahinja Pavlovic! Il difensore rossonero compie 25 anni

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Tanti auguri a Strahinja Pavlovic, centrale rossonero che compie 25 anni. Stasera dovrà essere lui, con i suoi compagni, a fare un regalo a tutti

Oggi è il compleanno di Strahinja Pavlovic, vera e propria sorpresa rossonera della stagione. Il centrale compie 25 anni e sotto la guida di Allegri si è ritagliato un posto in squadra decisamente importante. Il serbo è un vero e proprio elemento-sorpresa con le sue sgroppate e i suoi inserimenti a tutto campo che lasciano gli avversari abbastanza interdetti.

L'ex Salisburgo è anche il miglior difensore del Milan per gol segnati quest'anno: ben 5! Questa sera a San Siro scenderà in campo contro il Cagliari in quella che è la gara più importante della stagione: con una vittoria i rossoneri saranno in Champions League. Servirà anche tutta la sua grinta e la sua voglia di non arrendersi mai per arrivare all'obiettivo. Buon compleanno Pavlovic, in attesa del regalo più grande e importante di questa sera!