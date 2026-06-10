Buon compleanno Carlo Ancelotti! La leggenda rossonera compie 67 anni

vedi letture

Tanti auguri alla leggenda del Milan Carlo Ancelotti che oggi compie 67 anni e si appresta a vivere il suo primo Mondiale da allenatore

Tanti auguri Carlo Ancelotti! Oggi, 10 giugno, è il compleanno di una leggenda rossonera in campo e sulla panchina. Il tecnico nativo di Reggiolo spegne 67 candeline e si appresta tra qualche giorno a fare il suo esordio assoluto su una panchina Mondiale come capo allenatore, alla guida del Brasile. L'esperienza iridata come allenatore l'aveva già sperimentata ma solamente come vice di Arrigo Sacchi durante USA 1994: 32 anni dopo si ritrova in America, proprio alla guida di quella Nazionale che spezzò i sogni azzurri nella finalissima di Pasadena. Era la prima avventura come tecnico: oggi è riconosciuto come uno dei grandi allenatori della storia del calcio.

AUGURI ANCELOTTI, IL MESSAGGIO DEL MILAN!

Per il compleanno di Carlo Ancelotti, che ha lasciato un segno così profondo nel Milan sia da giocatore che da allenatore, non poteva mancare il messaggio di auguri del club. Scrive così il Diavolo sui propri canali social: "Un nome inciso nella storia del Milan. Tanti auguri, Carlo!". Il palmares rossonero di Ancelotti fa impallidire. Da giocatore Carlo ha giocato 160 partite in 5 stagioni segnando 11 gol e vincendo: 2 Scudetti (1987-88, 1991-92), 2 Coppe dei Campioni (1989, 1990), 1 Coppa Intercontinentale (1989), 1 Supercoppa Europea (1990), 1 Supercoppa Italiana (1989), 1 finale di Coppa Italia (1990). Da allenatore è rimasto in carica 8 stagioni per un totale di 420 partite, portando a casa: 1 Scudetto (2003-04), 2 Champions League (2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 2 Supercoppe Europee (2003, 2007), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Coppa del Mondo per Club (2007), 1 Panchina d'oro come miglior allenatore della serie A (2003).