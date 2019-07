Buriani: "L'attacco del Milan? Così faccio fatica a vedere una squadra da Champions"

Ruben Buriani, ex centrocampista rossonero, ha parlato a Radio Sportiva dell'attacco rossonero, sottolineando che al Milan servirebbe anche dell'altro per arrivare in Champions: "In attacco, al fianco di Piatek c'è un giovane Cutrone, che può migliorare, mentre André Silva deve ancora dimostrare il suo valore. Giampaolo li valuterà e poi trarrà le conclusioni. Così faccio fatica a vedere un Milan da Champions".