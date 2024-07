C'è un nuovo 7 in città: di chi raccoglie l'eredità Alvaro Morata

Alvaro Morata è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Milan. Confermato l'acquisto anche in via ufficiale, così come i termini contrattuali: quadriennale con opzione sul quinto anno. La novità del comunicato di oggi sta nel numero di maglia: non la 9 ma la numero 7, gentilmente ceduta da Yacine Adli che invece indosserà la 94. Di seguito si riportano tutti i numeri 7 della storia del Milan da quando esiste la numerazione fissa:

1995-96: Paolo Di Canio

1996-97: non utilizzato

1997-98: Edgar Davids

1998-99: Ibrahim Ba

Dal 1999 al 2006: Andriy Shevchenko

2006-07: Ricardo Oliveira

Dal 2007 al 2012: Pato

2012 al 2014: Robinho

2014-16: Jeremy Menez

2016-17: Gerard Deulofeu

2017-18: Nikola Kalinic

2018-19: non utilizzato

Dal 2019 al 2022: Samu Castillejo

Dal 2022 al 2024: Yacine Adli