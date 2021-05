C&F - Dopo il fallimento della Super League il calcio deve essere più sostenibile

Dopo il progetto non andato a buon fine della Super League, la sfida per i grandi club calcistici e per la UEFA, è andare versa una sostenibilità del sistema. L’obiettivo delle grandi squadre e della stessa federazione europea, non è tanto quello di ridurre i costi, ma quello di far crescere i ricavi, grazie ad un format che crei maggiore appeal per i tifosi e per i broadcaster di tutto il mondo. Tutto questo in modo da avere più risorse da distribuire ai top club, che sono sempre alle prese con la crescita legata ai costi dei cartellini e degli stipendi dei giocatori. In quest’ottica va la riforma della Champions League e dell’Europa League, con la creazione anche della Conference League. Questo è quanto riportato dal Calcio e Finanza.