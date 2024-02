C&F - Milan, rogito dei terreni a San Donato: cifra inferiore ai 20 milioni di euro

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha mosso un altro passo importante e formale per la costruzione del nuovo stadio a San Donato Milanese con il rogito per i terreni dell’area San Francesco, dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto.

Stando a quanto riferisce Calcio&Finanza (clicca qui), il rogito completato ieri riguarda un’area da 256.319 metri quadrati, già oggetto di un Piano Integrato d’Intervento (PII) approvato dal comune di San Donato Milanese.

Ufficialmente non sono state comunicate le cifre, ma secondo C&F il totale è di poco inferiore ai 20 milioni di euro, quasi la metà dei 40 milioni messi a disposizione da RedBird in conto futuro aumento di capitale, necessari per coprire spese di investimenti relativi al progetto “Nuovo Stadio”, come si può leggere nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023.

C&F conclude sottolineando come il Milan si sia già tutelato nel caso in cui anche questo progetto stadio dovesse naufragare: “Anche laddove […] AC Milan non intendesse sfruttare l’area per la costruzione del nuovo stadio, potrebbe comunque utilizzarla per lo sviluppo di altri interessanti progetti in area entertainment e sport; ferma inoltre restando la possibilità di trasferire le quote di SLC nonché gli obblighi assunti con gli accordi sottoscritti con C&P, CFS e SLC ad altre società direttamente o indirettamente controllanti o controllate da AC Milan e pertanto, in ipotesi, laddove non fosse di interesse per AC Milan sviluppare alcun progetto sull’area, la Società potrebbe liberamente trasferire le quote e gli impegni a società del gruppo Redbird che ha già dichiarato informalmente ad AC Milan il proprio possibile interesse in proposito”.