C&F - RedBird, la società di Cardinale cederà il 40% delle quote in OneTeam: profitto di circa 600 milioni di dollari

Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, RedBird Capital, società proprietaria del Milan, sta portando a termine la cessione della sua quota del 40% in OneTeam (che "nasce da una partnership con le associazioni dei giocatori della National Football League e della Major League Baseball per monetizzare i diritti collettivi su nomi, immagini e volti in relazione a diritti esclusivi per videogiochi e figurine, e che include anche MLS e USWSN"). Con questa cessione, riferisce la redazione, l'azienda di Cardinale registra un profitto di circa 600 milioni di dollari - con un ritorno del 500%.