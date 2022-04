Cafu: "Al Milan manca un vero leader. Non devono mollare perché sono ancora primi"

MilanNews.it

Marcos Cafu, ex giocatore del Milan ai tempi di Carlo Ancelotti, è intervenuto a Tiki Taka ieri sera per parlare proprio dei rossoneri. Cafu ha detto: “In questo Milan manca un vero leader che possa far fare il salto a livello di mentalità. Avevano un vantaggio più grande sulla quarta in classifica, ora è solo di 6 punti. Devono continuare a giocare da Milan. In Serie A non si deve mai mollare, è un campionato troppo competitivo”.