Cafu: "Gattuso nuovo CT? Non vedo un nome migliore del suo"

A margine della Milano Football Week, Marcos Cafu, leggenda della Nazionale brasiliana ed ex di Milan e Roma, è intervenuto ai microfoni dei colleghi id TMW soffermandosi tra le altre cose anche sulla possibilità ormai concreta di vedere l'ex compagno in rossonero Gennaro Gattuso come nuovo ct dell'Italia: "Ce lo vedo benissimo, anzi non vedo un nome migliore del suo. Speriamo che possa portare la Nazionale dove merita, ovvero al Mondiale, giocando bene. La grinta è una delle caratteristiche di Gattuso, ci mette voglia di lavorare e personalità, quello che servirebbe in questo momento alla Nazionale. In bocca al lupo a mister Gattuso".

Ci sono tanti movimenti di mercato attorno al Milan: "Tutti i grandi acquisti vanno bene, bisogna vedere se sono acquisti giusti per Allegri, in modo da essere competitivi e arrivare lontani

Per il Milan nel tuo ruolo si parla anche di un altro brasiliano, ovvero Dodo: "Lo vedo bene, il Dodo che abbiamo visto giocare nella Fiorentina è bravissimo, ha fatto un grandissimo campionato, ha personalità".

Ancelotti è il nuovo ct del Brasile. "Noi speriamo che possa cambiare l'atteggiamento della nostra Nazionale. Ho parlato con lui un paio di settimane fa facendogli l'in bocca al lupo, spero possa fare bene col Brasile".

Al Milan piace anche Wesley, terzino destro del Flamengo. "Anche lui è fortissimo, vediamo quello che arriva. Sta giocando molto bene, vediamo come si comporta al Mondiale per Club".

Gasperini alla Roma ci può stare come matrimonio? "Certo che sì, il calcio dipende sempre dai risultati. L'ambiente romano è bellissimo, mi piace".