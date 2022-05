Cafu: "Pioli psicologo, padre e grande allenatore. Theo spinge come... Cafu"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex terzino del Milan Marcos Cafù, vincitore di Scudetto e Champions in rossonero, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport di oggi. In particolare il brasiliano ha voluto elogiare Stefano Pioli: "Ha saputo lavorare sul gruppo, sui giocatori, li ha portati a migliorare il loro rendimento e ha nascosto qualche inevitabile lacuna con l’entusiasmo. È stato un po’ psicologo, un po’ padre di famiglia, ma soprattutto si è dimostrato un grande allenatore. Quando osservo una partita del Milan, mi sento allegro, mi diverto: attaccano, lottano, non si danno mai per vinti. È una squadra bella da vedere, con tante soluzioni offensive e un terzino, Theo Hernandez, che spinge parecchio sulla sua fascia, proprio come avrebbe fatto... Cafu".