Cafu racconta l'addio al Milan: "Ero molto felice ma volevo tornare a casa"

L'ex terzino brasiliano del Milan Cafu, oggi è stato protagonista come ospite del Festival dello Sport, rassegna organizzata dalla Gazzetta dello Sport che ogni anno si svolge in questo periodo a Trento. L'ex numero 2 rossonero ha raccontato la sua carriera dalle origini fino alle felici esperienze in Italia con le maglie di Roma e, appunto, Milan. Le sue parole riportate qui di seguito dal sito di Gianlucadimarzio.com.

Le parole di Cafu sulla fine della sua esperienza al Milan: "Nel 2006 ho detto a Galliani che nel 2008 me ne sarei andato perché volevo tornare in Brasile da mio padre. Estate 2008: due mesi prima mi chiamano Galliani e Leonardo. Sono andato in ufficio e mi hanno dato un altro anno di contratto. Ho detto che era un enorme piacere ma che me ne sarei andato. Ero molto felice ma volevo tornare a casa. Era arrivata la fine e sono andato via".