Cagliari-Milan 0-1, quarta vittoria di fila di "corto muso" per i rossoneri in campionato

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer ha deciso Cagliari-Milan con un gol straordinario: una botta al volo di sinistro da fuori area che ha sorpreso Cragno. I rossoneri tornano dalla Sardegna con tre punti non pesanti, di più! In Serie A è la quarta vittoria di fila del Milan che arriva di "corto muso", come direbbe qualcuno: dopo Sampdoria, Napoli, Empoli ora arriva un altro 1-0 in terra sarda.