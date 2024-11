Cagliari-Milan 3-3, il premio di "Panini Player of the Match" va a Gabriele Zappa

Non poteva che essere Gabriele Zappa il "Panini Player of the Match" di Cagliari-Milan. Il terzino destro ha segnato una doppietta e poteva persino portarsi a casa il pallone se il suo compagno di squadra Viola non invalidasse una sua conclusione finita in rete.

Questo il tabellino di Cagliari-Milan di Serie A:

CAGLIARI-MILAN 3-3

Marcatori: 2’ Zortea, 15’ e 40’ Leao, 53’ e 89’ Zappa, 69’ Abraham.

LE FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino (dal 73’ Wieteska), Luperto, Augello; Makoumbou (dal 79’ Marin), Deiola; Zortea (dal 79’ Lapadula), Viola (dal 73’ Gaetano), Luvumbo; Piccoli (dal 79’ Pavoletti). A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert; Felici, Jankto, Prati, Mutandwa. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal (dal 81’ Tomori), Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze (dal 65’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 81’ Musah), Leão (dal 81’ Okafor); Camarda (dal 65’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Terracciano. All. Fonseca.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 61’ Fofana, 90’+1 Theo.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.