Cagliari-Milan, tutta la frustrazione di Nandez nel pugno assestato a Musah: il VAR lo grazia

Brutto episodio nel finale di Cagliari-Milan. Protagonista Nahitan Nandez, che sfoga la sua frustrazione per il risultato sul malcapitato Musah. Il centrocampista rossonero, in anticipo, si era liberato del pallone: Nandez arriva da dietro con veemenza e gli assesta un pugno sulla nuca. Le immagini del replay non lasciano spazio ad interpretazioni: il colpo del cagliaritano era volontario e rabbioso.

Difficile capire come il VAR non abbia richiamato il direttore di gara La Penna, che evidentemente si è perso l'episodio: chiara situazione di condotta violenta e rosso diretto.