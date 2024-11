Cagliari senza Mina e Adopo contro il Milan: ecco chi potrebbe sostituirli

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - Cagliari senza gli squalificati Adopo e Mina per la gara di sabato alla Unipol Domus contro il Milan (ore 18). Facile ipotizzare chi sarà il sostituto del colombiano: sarà Palomino a guidare la difesa insieme al solito Luperto. Più complicato capire chi Nicola vorrà sistemare in mediana al posto di Adopo. Il mister rossoblù ha tre possibili soluzioni: Marin, Prati e Deiola. Il romeno è l'alternativa più offensiva: abile nella costruzione e negli inserimenti in zona tiro, ha qualche limite invece nella interdizione. Fa, insomma, meno filtro di Adopo.

E, in una gara come quella con il Milan, sarà necessario un centrocampo tutto polmoni e tackle. Nicola potrebbe dare una chance a Prati: garantisce copertura e potrebbe dare una mano in uscita per il suo senso delle geometrie. Ma alla fine il tecnico torinese potrebbe propendere per Deiola, chiedendogli di mettere l'elmetto in una gara importante per cercare di arrestare il filotto negativo di tre sconfitte di fila. Squalificati a parte, Davide Nicola sembra intenzionato a confermare modulo e squadra che ha lottato anche in nove contro la Lazio. Ballottaggio Obert-Augello a sinistra, anche Gaetano potrebbe inizialmente lasciare il posto a Viola. (ANSA).