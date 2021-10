Cairo: "Propongo indennizzo ai club se un giocatore cresciuto nel vivaio si svincola"

Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro del calcio: "Il Torino ha perso la sua filosofia che era quella di puntare sui giovani, farli crescere per poi eventualmente rivenderli. Quando abbiamo iniziato a fare operazioni troppo alte siamo entrati in un circolo vizioso. I tifosi vorrebbero grandi giocatori, ma spesso queste operazioni non sono in linea con le disponibilità del club. Ci sono giocatori che crescono in un settore giovanile e poi vanno via a zero: credo non sia giusto, perché un club investe molto e dovrebbe avere un indennizzo".