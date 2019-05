Cairo svela: "Nel 2017 una squadra italiana offrì cinquanta milioni per Belotti"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Le Fonti TV, svelando che nell'estate del 2017 una squadra italiana fece un'offerta di circa 50 milioni per Andrea Belotti: "Nell'estate del 2017 avevamo fissato la clausola di Belotti a 100 milioni,se qualche club estero si fosse presentato per acquistarlo; nessuna squadra ci ha offerto quella cifra. Ci è arrivata un'offerta dall'Italia, ma era molto più bassa, circa la metà della clausola. Essendomi impegnato con i tifosi a cederlo solo in presenza di un'offerta di 100 milioni abbiamo deciso di tenerlo. Sono felicissimo della scelta fatta, Andrea è il nostro capitano ed un ragazzo straordinario, e in questa stagione è tornato sui livelli altissimi che aveva raggiunto due anni fa, è ritornato il Belotti che conoscevamo". E' cosa nota che il Milan, in quell'estate, provò ad acquistare l'attaccante granata, non riuscendo però a convincere Cairo.