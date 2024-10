Calabia-Milan, sliding doors? Il rinnovo del capitano è in salita

vedi letture

Dalle parti di via Aldo Rossi la dirigenza rossonera starebbe lavorando con l'obiettivo di blindare alcuni dei pilastri della formazione di Paulo Fonseca, come ad esempio Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Mike Maignan e per ultimo...Tijjani Reijnders.

Se da un lato c'è l'olandese contento e volenteroso di proseguire il suo percorso con la maglia del Milan, dall'altro c'è Davide Calabria ancora in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Con il contratto in scadenza nel giugno 2025, sono mesi che il capitano del Diavolo è in attesa di una chiamata della dirigenza per sedersi al tavolo delle trattative per parlare del suo prolungamento.

Scrive però questa mattina Il Corriere dello Sport, che non sono strati registrati passi avanti. Tra le varie ipotesi c’è anche quella di una scadenza a parametro zero, anche se il quotidiano ha scritto che: "Nei prossimi giorni gli agenti di Calabria proveranno a trovare un compromesso economico, ma è anche possibile che il capitano del Milan non trovi l’accordo. In estate ci sono state proposte dalla Turchia (specialmente il Galatasaray). A gennaio potrebbe già accordarsi con altri club, anche se lui spera ancora di poter strappare il rinnovo con il Milan. Il capitano sarebbe disposto anche a rinnovare confermando l’attuale ingaggio e per questo è in attesa di una chiamata del club".