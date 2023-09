Calabria e Theo indisponibili, Pioli spiega: "Hanno preso entrambi una botta sul muscolo"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni su Theo e Calabria, oggi assenti:

Come cambia oggi il Milan? “Cambia per necessità, purtroppo né Calabria né Theo sono disponibili. Hanno tutti e due lo stesso infortunio, hanno preso delle botte sul muscolo e non hanno recuperato. Quindi cambia ma non cambia come vogliamo stare in campo. Poi è chiaro che è una partita non semplice perché il Verona ha qualità”.