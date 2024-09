Calabria salta il derby: gli indisponibili rossoneri contro l'Inter

vedi letture

Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Davide Calabria per il derby contro l'Inter in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45: il terzino e capitano rossonero non sarà infatti a disposizione del tecnico portoghese a causa di un affaticamento all'adduttore. Sulla fascia destra, salvo clamorose sorprese, giocherà quindi Emerson Royal.

Il numero 2 rossonero si unisce dunque agli altri due indisponibili milanisti: il portiere Marco Sportiello e il terzino Alessandro Florenzi. Nonostante i problemi e la sostituzione contro il Liverpool sarà invece regolarmente in porta Mike Maignan. Recuperato anche il centrale tedesco Malick Thiaw che in settimana si è allenato con la squadra e questa mattina si è presentato al ritiro in Melià con i suoi compagni.