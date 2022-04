Calabria sulla lotta Scudetto: "Perché non dovremmo crederci?!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sullo Scudetto: "Non è solo da questa stagione che abbiamo continuità di risultati. Ci stiamo lavorando tanto e da molto tempo. Ci conosciamo sempre di più, abbiamo tante possibilità diverse sul campo e i risultati stanno arrivando. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Siamo consapevoli del nostro potenziale. Crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra; ci sono squadre magari anche più preparate di noi ad un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci?!