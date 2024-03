Calamai: "Il Milan sembra essere la squadra più in forma in questo momento"

Dopo l’eliminazione dalla Champions, un mezzo sorriso in campionato. Il pareggio contro il Napoli avvicina la squadra di Inzaghi allo scudetto. Però l’Inter sembra non riuscire a tenere la giusta concentrazione agonistica per tutta la gara. Per carità ormai il distacco dalla seconda è abissale. I nerazzurri devono solo avere un po' di pazienza. Poi, sarà festa scudetto. Il passo falso con l’Atletico Madrid imporrà al direttore Marotta un’attenta riflessione. Per salire sul tetto d’Europa servirà qualche colpo di genio nel prossimo mercato. Serve un altro bomber vero oltre alla coppia Lautaro-Thuram. Punto prezioso invece per un Napoli che, faticosamente, sta provando a riprendersi un ruolo in questo campionato. E occhio al Milan che sembra essere la squadra più in forma in questo momento.

Un altro mezzo passo falso per la Juve. Dove è finita la squadra che per qualche mese ha conteso lo scudetto all’Inter? I bianconeri hanno perso identità. E le sue stelle (poche a essere sinceri…) non stanno brillando. Insomma, i bianconeri sono tornati bruscamente sulla terra. Il pareggio con il Genoa non compromette l’obiettivo Champions ma certo lascia spazi a dubbi sempre più “profondi” sul futuro. Chi invece esce “sconfitto” dalla gara contro il Genoa è Allegri. Protagonista di un ennesimo scontro con i commentatori televisivi. La sensazione è che il tecnico toscano oltre a non riuscire più a proporre idee nuove di calcio non abbia più l’equilibrio per vivere nella maniera giusta i post partita. Penso che Allegri abbia bisogno di prendersi un momento di pausa. Abbia bisogno di tornare a studiare calcio, con la curiosità che ha mosso i suoi primi passi da tecnico. E sono più che mai convinto che la Juve abbia bisogno di un nuovo allenatore che accenda un percorso nuovo. Tra gli “sconfitti” di questo turno c’è anche Vlahovic capace di beccare due gialli nei minuti di recupero. Anche Dusan sembra incapace di trovare il giusto equilibrio nervoso. E dire che nella sua esaltante parentesi a Firenze aveva dimostrato di avere i numeri da vero leader.