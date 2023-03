Calamai: "Le scelte di mercato di Maldini non hanno funzionato e Pioli non è riuscito a essere un valore aggiunto"

MilanNews.it

A TMW Radio arriva il momento di Luca Calamai con Penna e Calamai, dove dà i voti alla Serie A: "Il Napoli ha anestetizzato una parte del campionato. E' riesplosa la guerra, perché ci sono 5 società che non possono non andare in Champions, perché da questo dipende il futuro dei club. Sarà un finale di campionato terribile, come se fossero 5 squadre a giocarsi lo scudetto, la tensione sarà allo stesso livello. Parto con il 4 a Inzaghi, 5 all'arbitro Chiffi e 7 al VAR. Inzaghi tenta di giustificare il fallimento dell'Inter con l'errore dell'arbitro. Non può essere un episodio dubbio a giustificare la distanza dal Napoli, è una narrazione che dimentica tutto quello che è successo. Insufficienza a Chiffi, perché l'arbitro sbaglia e la VAR può non prendere un'immagine, non è la fine del mondo. E' l'arbitro che poi interpreta quella immagine il VAR è di aiuto ma non è il calcio. 7,5 alla coppia Osimhen-Kvara. Loro sono a 33 reti, Ronaldo-Dybala a 42 gol, 41 Lukaku-e Lautaro, 40 Trezeguet e Del Piero, non mi sorprenderebbe se superassero tutti. E 7 a Sarri. Ero molto perplesso del matrimonio con la Lazio, ma lui, brontolone, non solo è riuscito a non farsi condizionare da una coppia come Lotito e Tare, ma è anzi diventato un valore aggiunto.