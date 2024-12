Calcio: Mondiale per club 2025, accordo esclusiva Dazn-Fifa

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Nasce domani la prima edizione del Mondiale per club, con il sorteggio a Miami, e con la firma del contratto appena siglato sarà Dazn, la piattaforma di live streaming leader al mondo, a trasmettere in chiaro il torneo Fifa a livello globale, inclusa l'Italia.

L'accordo vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per club 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente su Dazn in tutto il mondo grazie alla presenza della piattaforma in oltre 200 mercati, in più lingue, e include la possibilità per Dazn di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari. (ANSA).