Calcio: serie A; un turno a 7 giocatori, stop a Sarri e Mourinho

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sette giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 37/a giornata. Tra i calciatori espulsi, squalificati Donati (Monza) e Zeegelaar (Udinese). Tra i non espulsi, fermati Thorstvedt (Sassuolo), Bijol (Udinese), Dominguez (Bologna), Kim (Napoli), Vilhena (Salernitana). Tra i tecnici, squalificati per una giornata Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Il gudice sportivo ha poi inflitto le seguenti ammende: 10mila euro allo Spezia, 3mila euro a Napoli, Salernitana e Verona e 2mila euro al Lecce. (ANSA).