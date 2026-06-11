Calciomercato 2026/2027, quando inizia e quando finisce? Tutte le date da sapere
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Terminato il campionato, è tempo di calciomercato. In merito a questo, sono state svelate le date d’inizio e di fine della finestra estiva e invernale per la prossima stagione.
Il campionato è terminato ed ora è tempo per le diverse società di pensare ai rinforzi e alle cessioni per costruire le rose della prossima stagione. Queste le date del calciomercato per la stagione 2026/27 in Italia.
CALCIOMERCATO 2026/2027: TUTTE LE DATE
SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.
Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.
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